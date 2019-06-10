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Шахтер сделал официальное предложение Витории Гимараэш по Каштру – наставнику команды

12:32 346 Читати українською
Шахтер сделал официальное предложение Витории Гимараэш по Каштру – наставнику команды
Луиш Каштру / Витория Гимараэш

Наставник Витории Гимараэш Луиш Каштру близок к тому, чтобы возглавить Шахтер.

Донецкий Шахтер опередил в погоне за Каштру клуб с Чемпионшипа и две команды из ОАЭ и уже почти договорился с главным тренером Витории Гимараэш, сообщает O Jogo.

Шахтер может возглавить Луиш Каштру с Витории Гимараэш – он уже менял Фонсеку

Португальский клуб уже получил официальное предложение относительно своего тренера, детали сделки уточняются с агентом коуча. Отмечается, что на кандидатуре Каштру настоял главный скаут "горняков" Жозе Бота.

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Напомним, нынешний главный тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

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Шахтер Шахтер Витория Гимараэш Витория Гимараэш Трансферы Шахтера Луиш Каштру Луиш Каштру
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