Шахтер сделал официальное предложение европейскому клубу по тренеру – президент подтвердил намерения "горняков"
Донецкий клуб не оставляет попыток переманить Арду Турана из Эюпспора.
Президент Эюпспора Мурат Озкая заявил, что Шахтер сделал официальное предложение по главному тренеру Арды Турана, сообщает AS.
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Подтвердил эту информацию и Неджати Атеш – близкий друг турецкого наставника, экс-форвард Галатасарая и сборной Турции. Он предложил своему товарищу принять предложение Шахтера, поскольку клуб "имеет хорошее видение, титул Лиги Европы и постоянное участие в Лиге чемпионов". По его словам, это "клуб, который продуктивно совершенствует своих тренеров и игроков".
Несмотря на это, Атеш отметил, что главная цель Турана – возглавить Атлетико после ухода Диего Симеоне.
"Мы всегда общаемся с Ардой. Я знаю, что его главная цель -- обеспечить себе должность тренера Атлетико после завершения срока на посту Диего Симеоне. Самое главное, что руководство клуба также хочет его видеть и следит за его развитием как тренера", – сказал Атеш в комментарии AS.
К слову, накануне сообщалось, что Дарио Срна посетил Турцию, где встречался с Тураном. Ранее Шахтер отрицал любые переговоры с турком.
Напомним, Туран наибольшей славы в статусе футболиста получил выступлениями за Галатасарай, Атлетико и Барселону. В его активе чемпионство Турции, три чемпионства Испании (одно с мадридцами и два с каталонцами), четыре Кубка и два Суперкубка Испании, а также победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Со сборной Турции он становился бронзовым призером Евро-2008.
Тренерскую карьеру начал в 2023 году, возглавив турецкий Эюпспор, за который сейчас выступает Тарас Степаненко. Команда под его руководством вышла в Суперлигу и в текущем сезоне идет в турнирной таблице на шестой строчке.
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