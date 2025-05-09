Президент Эюпспора Мурат Озкая заявил, что Шахтер сделал официальное предложение по главному тренеру Арды Турана, сообщает AS.

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Подтвердил эту информацию и Неджати Атеш – близкий друг турецкого наставника, экс-форвард Галатасарая и сборной Турции. Он предложил своему товарищу принять предложение Шахтера, поскольку клуб "имеет хорошее видение, титул Лиги Европы и постоянное участие в Лиге чемпионов". По его словам, это "клуб, который продуктивно совершенствует своих тренеров и игроков".

Несмотря на это, Атеш отметил, что главная цель Турана – возглавить Атлетико после ухода Диего Симеоне.

"Мы всегда общаемся с Ардой. Я знаю, что его главная цель -- обеспечить себе должность тренера Атлетико после завершения срока на посту Диего Симеоне. Самое главное, что руководство клуба также хочет его видеть и следит за его развитием как тренера", – сказал Атеш в комментарии AS.

К слову, накануне сообщалось, что Дарио Срна посетил Турцию, где встречался с Тураном. Ранее Шахтер отрицал любые переговоры с турком.

Напомним, Туран наибольшей славы в статусе футболиста получил выступлениями за Галатасарай, Атлетико и Барселону. В его активе чемпионство Турции, три чемпионства Испании (одно с мадридцами и два с каталонцами), четыре Кубка и два Суперкубка Испании, а также победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Со сборной Турции он становился бронзовым призером Евро-2008.

Тренерскую карьеру начал в 2023 году, возглавив турецкий Эюпспор, за который сейчас выступает Тарас Степаненко. Команда под его руководством вышла в Суперлигу и в текущем сезоне идет в турнирной таблице на шестой строчке.

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