Полузащитник Шахтера Маркос Антонио рассказал, что ожидает от боя с Боруссией М, и оценил положение "горняков" в группе В.

"У нас очень сильная группа. Все могли убедиться в этом в первых двух матчах. Мы очень много работаем, мы достигли отличного результата с Реалом, когда на самом деле многие не верили в Шахтер. Сейчас у нас ничья с Интером – это неплохой результат. Мы продолжаем работать и хотим оставаться лидерами.

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Все мы знаем величие Реала и Интера. Нас считали аутсайдерами, когда мы встречались с Реалом. В Шахтер почти никто не верил, но, проявив скромность и упорный труд, мы провели отличную игру и выиграли.

Как победить Реал? Нет секрета, мы побеждаем на основе работы. Мы вышли на поле боя, зная, что нам нужно быть внимательными. Так оно и было. У нас была хорошая тактическая игра.

Я проработал в Шахтере два года, у меня была возможность сыграть замечательные игры... Победа над Реалом наделяет огромной уверенностью и показывает, что Шахтер тоже большой, и у него есть все для роста. Все больше и больше. Мы большой клуб, мы это доказывали годами.

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Считает ли теперь Шахтер себя фаворитом квартета? Нет-нет... Это очень сильная группа, состоящая из трех больших команд, поэтому нам нужно много работать и иметь уверенность. Мы всегда будем уважать оппонентов.

Шахтер должен обыграть Боруссию М? Нет, я так не считаю. У них отличная команда. Очевидно, мы выйдем на поле ради победы, это всем понятно. Мы всегда думаем о победе", – цитирует Маркуса Антонио Goal.com.

Заметим, после двух туров Шахтер возглавляет группу В. Подопечные Каштру обыграли Реал (3:2) и сыграли вничью с Интером (0:0). Уже 3 ноября "горняки" встретятся с Боруссией М, начало в 19:55.

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