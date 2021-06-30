Шахтер начинает сборы спаррингом против Санкт-Йоханна. Ищите стартовые составы в этой новости на "Футбол 24".

Первым соперником "горняков" на тренировочных сборах в Австрии станет местный Санкт-Йоханн. Этот клуб выступает в третьем по рангу дивизионе тамошнего чемпионата. Матч Шахтер – Санкт-Йоханн начнется сегодня в 18:00.

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Стоит отметить, что эта игра станет дебютной для Роберто Де Дзерби в статусе главного тренера Шахтера. Смотреть игру вживую можно на Shakhtar TV или на oll.tv, имея соответствующие подписки.

Шахтер – Санкт-Йоханн: стартовые составы на товарищеский матч:

Шахтер: Пузанков – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Майкон, Патрик – Тете, Педриньо, Мудрик – Траоре

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