"Считаю, что тогда сделал правильный выбор. А сейчас говорить – что было бы, если бы... Хотелось пойти туда. Тогда были такие отношения – Шахтер с Металлистом были ближе. Динамо с Днепром, а Металлист с Шахтером – так было. Хороший игрок Металлиста мог перейти в Шахтер, а если что-то не получилось – назад… Динамо же имело лучшие отношения с Днепром.

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Тогда Шахтер попал непосредственно в Лигу чемпионов, и стиль игры с бразильцами был похож, как в Металлисте. Если честно, не знаю, как развивалась бы ситуация, если бы перешел в Динамо. Появилось предложение от Шахтера, а Металлисту тогда не удалось выйти в группу ЛЧ. Если брать мою карьеру, то в групповом этапе Лиги чемпионов я играл только с Шахтером", – объяснил Девич в интервью Football Hub.

Напомним, форвард отыграл за Шахтер всего полгода (4 гола в 16 матчах), после чего вернулся в Металлист.

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