В пятницу, 11 июля, Шахтер в третьем летнем спарринге встречался со словенским Бринье Гросупле (5:0). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0

Голы: Эгиналдо, 45+1, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвили, 79

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Донецкий Шахтер накануне удачно стартовал в Лиге Европы, разгромив финский Ильвес со счетом 6:0 в рамках первого квалификационного тура. Несмотря на феерическую победу дончане не отказались от очередного спарринга – новым соперником дончан стал представитель Второй лиги Словении Бринье Гросупле.

Первый опасный момент Шахтер создал на 10-й минуте – Назарина дальним ударом направил сферу в руки голкиперу соперника. Вскоре Невертон элегантно пяткой нашел Эгиналдо в штрафной, однако бразилец с разворота не попал в ворота. Фесюн с собственной штрафной нашел Невертона на левом фланге, тот ворвался в штрафную, но выстрелил выше.

На 23-й минуте Шахтер наконец-то распаковал ворота соперника: после передачи Очеретько Невертон пробил прямо в руки голкиперу, тот отбил перед собой и Эгиналдо был первым на добивании. К сожалению, гол не засчитали из-за офсайда.

Активно работал Швед, постоянно пытаясь в напряжении держать защиту словенцев. На 30-й минуте он низом мог забивать после передачи Фарины, но кипер ногами спас от гола. Через мгновение Винисиус замыкал навес с углового от Назарины – мимо левой стойки. Впоследствии Швед сместился с правого фланга ближе к центру, однако пробил в руки вратарю словенцев. В конце тайма он спас еще дважды: сначала после кинжальной атаки "горняков" и удара Эгиналдо в ближний угол, а затем после выстрела Педриньо.

К сожалению для словенцев уйти на перерыв без голов не удалось: уже в добавленное время Педриньо с правого фланга прострелил в штрафную, Невертон оказался на газоне после столкновения, мяч отскочил к Эгиналдо, который и переправил его в сетку мимо голкипера.

На второй тайм Арда Туран выпустил полностью новый состав, который сразу же дал результат. Эгиналдо прострелил в штрафную и Траоре сделал счет 2:0. Впоследствии Цуканов пасом нашел Глущенко, тот низом не сумел переиграть голкипера, а Эгиналдо на добивании сыграл крайне неудачно. Траоре мог оформлять дубль, однако вратарь Бринье вытащил мяч из левого верхнего угла. Вскоре буркиниец реабилитировался и таки записал в свой актив второй гол – Глущенко протащил сферу по левому флангу и прострелил в центр штрафной прямо на Лассину. На 65-й минуте уже Агарков простреливал на Траоре, однако на этот раз форвард Шахтера не сумел переиграть своего визави.

"Горняки" нашли слабое место соперника, и уже Эгиналдо с левого фланга нашел пасом Траоре, который в касание оформил хет-трик.

На 76-й минуте лишь крестовина спасла Бринье после выстрела Шведа из-за пределов штрафной. Почти сразу Гочолейшвили сбили в штрафной словенцев – грузин сам решил исполнить приговор и легко развел по углам вратаря и мяч.

На 88-й минуте Бринье мог размочить счет – мяч коварно ударился о землю перед вратарем "горняков", но к счастью перелетел не только через него, но и через ворота. В конце концов, все завершилось сухой победой Шахтера.

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