В поединке 22-го тура Оболонь на своем поле уступила Шахтеру (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 22-й тур

Оболонь – Шахтер – 0:2

Голы: Эгиналдо, 22, Глущенко, 89

Александрия минимально победила Левый Берег в прерванном матче – команда Ротаня вплотную приблизилась к Динамо

Уже на 3-й минуте Оболонь имела шанс выйти вперед, но после навеса в штрафную Бондарь "перекусил" Устименко и Педро Энрике вынес мяч подальше. Шахтер едва не забил в ответ: Кевин роскошной передачей на левом фланге нашел Судакова и Георгий стрелял с острого угла – сфера угодила в перекладину.

Команды продолжили искать варианты у ворот друг друга, не отсиживаясь в защите. На 22-й минуте очередная атака "горняков" завершилась голом: Алиссон стянул на себя соперников на левом фланге, отдал передачу на Бондаренко и тот навесом нашел в штрафной голову Эгиналдо – бразилец забил свой четвертый гол в сезоне.

Оболонь бросилась отыгрываться и едва не сравняла – Бычек головой замыкал передачу на дальнюю штангу, но пробил мимо стойки. Через мгновение Устименко среагировал на подачу, однако не попал в ворота. В ответ Кевин подавал к воротам Оболони, где Судаков и Эгиналдо не дали друг другу пробить. Уже в добавленное время Груша бил низом – прямо в руки голкиперу Шахтера.

После перерыва команды обменялись убийственными моментами: сначала Алиссон дальним ударом выстрелил мимо стойки, а затем Устименко замкнул хороший пас от Бичека и сильным ударом не попал в створ.

На 65-й минуте Марлон со своей части поля отдал роскошную передачу на Кевина, тот обыграл Марченко, который вышел далеко из ворот, и мчался закатывать в пустые ворота – кипер "пивоваров" в последний момент успел в прыжке зацепить сферу в ногах бразильца и перевести на угловой. В ответ Оболонь убежала в стремительную контратаку – Груша пробросил на Бычека и тот с острого угла пробил мимо ворот.

На экваторе второй сорокапятиминутки кипер Оболони среагировал на удар Педро Энрике, а выстрел Таранухи пришелся в спину Марлону. На 83-й минуте киевляне упустили едва ли не лучшую возможность отыграться – Приймак головой накидывал в центр штрафной под удар Таранухе, но на линии ворот оказался защитник "горняков" и мяч вышел на угловой.

На последней минуте матча Кевин выцарапал мяч на левом фланге и сумел прострелить на линию штрафной – первый удар Глущенко заблокировали, но Антон сумел буквально занести сферу в ворота, забив свой дебютный гол в элите. Оболонь сразу же могла сокращать, но помешала перекладина.

Победа позволила Шахтеру набрать 44 очка и сократить отставание от Динамо, которое лидирует в турнирной таблице УПЛ, до семи пунктов. Александрия опережает "горняков" на 6 баллов. Оболонь с 18-ю очками остается четырнадцатой.

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