В воскресенье, 17 августа, Верес в рамках 3-го тура чемпионата Украины принимал Шахтер (0:2). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур

Верес (Ровно) – Шахтер (Донецк) – 0:2

Голы: Конопля, 45+1, Тобиас, 62

Обе команды подошли к противостоянию не с лучшим настроением. Верес потерпел два обидных поражения на старте чемпионата (от Динамо и Полтавы), а Шахтер после боевой ничьей с Карпатами (3:3), вылетел из Лиги Европы, уступив греческому Панатинаикосу в серии пенальти.

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 10-й минуте. Судаков со штрафного попал в стойку, мяч отлетел в спину Кожухаря и вылетел за пределы поля. Через мгновение Педриньо стрелял из-за пределов штрафной – над воротами. Попробовал застать кипера Вереса врасплох и Конопля – тоже неточно.

Впоследствии Ндукве отобрал мяч у Педро Энрике и пытался убежать один на один с Ризныком, но Невертон догнал его и сфолил недалеко от линии штрафной.

На 33-й минуте Верес упустил стопроцентную возможность забить. Бойко продавил Бондаря на левом фланге и сумел прострелить в район одиннадцатиметровой отметки – Ндукве откровенно пожалел "горняков", замкнув над перекладиной.

У Шахтера ничего не получалось в атаке (один удар в створ ворот) – защита Вереса работала безупречно. Однако уже в добавленное время дончанам помог стандарт: после навеса с углового Конопля головой замкнул в сетку, забив "в раздевалку". Интересно, что этот гол стал первым после прихода Арды Турана, который забил украинец – ранее 16 раз отмечались только бразильцы.

Сразу после перерыва Судаков низом завершал атаку Бондаренко, но пробил мимо стойки. Впоследствии после стандарта Матвиенко сбрасывал головой на дальнюю штангу, но Элиас немного не дотянулся. На 57-й минуте после очередной контратаки Вереса Стамулис навешивал во вратарскую, но Ндукве в прыжке не дотянулся до мяча.

На 60-й минуте Туран вынужден был делать уже вторую вынужденную замену – Конопля получил повреждение мышцы (ранее по такой же причине поле покинул Алиссон). Через мгновение Шахтер удвоил свое преимущество – и снова после углового. Мяч отскочил к линии штрафной и Винисиус пушечным ударом прошил Кожухаря.

На экваторе второй сорокапятиминутки дончане едва в третий раз не воспользовались стандартом: после навеса со штрафного Бондарь головой пробил над перекладиной. На последних минутах Элиас с острого угла целился в ближнюю девятку, однако попал в перекладину.

На 88-й минуте Бондаренко в борьбе с защитниками упал в штрафной ровенчан, но арбитр свистнул положение вне игры и пенальти не дал. На последнюю минуту Туран выпустил новичка Лукаса Феррейру, которого презентовали накануне. Времени, чтобы как-то себя проявить, ему не хватило. Зато Ризнык успел спасти Шахтер от гола на последних секундах, потянув в прыжке удар в левый угол.

Победа позволила Шахтеру набрать 7 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Верес без очков четырнадцатый.

