Шахтер – Рух – 4:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Рух в товарищеском спарринге. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Рух.

Матч начался с обмена голами. Сначала Додо подправил мяч в собственные ворота после мощного прострела Брикнера со штрафного. Шахтер ответил мгновенно – Соломон удачно сыграл на добивании. Команда Каштру захватила контроль, но до опасных моментов доходило не так часто.

Шахтер разгромил Рух в контрольном матче с феерическим стартом

Второй тайм был более результативным, правда, забивала одна команда. Марлос четко реализовал пенальти за фол против Вакулы, а Коноплянка из нескольких сантиметров закатил мяч в сетку ворот Бандуры. Не обошлось без разгрома – Мораес выскочил на свидание с кипером и оформил окончательные 4:1.