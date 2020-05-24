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Шахтер – Рух – 4:1 – видео голов и обзор матча

15:05 49 Читати українською
Шахтер – Рух – 4:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Рух – 4:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Рух в товарищеском спарринге. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Рух.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

Матч начался с обмена голами. Сначала Додо подправил мяч в собственные ворота после мощного прострела Брикнера со штрафного. Шахтер ответил мгновенно – Соломон удачно сыграл на добивании. Команда Каштру захватила контроль, но до опасных моментов доходило не так часто.

Шахтер разгромил Рух в контрольном матче с феерическим стартом

Второй тайм был более результативным, правда, забивала одна команда. Марлос четко реализовал пенальти за фол против Вакулы, а Коноплянка из нескольких сантиметров закатил мяч в сетку ворот Бандуры. Не обошлось без разгрома – Мораес выскочил на свидание с кипером и оформил окончательные 4:1.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Рух Рух Рух Видеоновости Товарищеские матчи
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