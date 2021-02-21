"Горняки" вышли вперед уже на 9 минуте. Марлос вывел Тете на рандеву с Бандурой, и молодой бразилец без проблем разобрался с голкипером Руха. Шахтер в спокойном темпе продолжил после перерыва. Дончане удвоили преимущество благодаря пенальти. Карасюк придержал Витао во время стандарта, и VAR подсказал Николаю Балакину назначать пенальти – Майкон четко реализовал приговор.

Шахтер с проблемами и пенальти обыграл предпоследнюю команду УПЛ, догнав Динамо

Концовка была омрачена жутким столкновением Бандуры и Корниенко. Вратарь Руха жестко налетел на защитника Шахтера и увидел перед собой красную карточку. Замен не осталось, поэтому словенцу Давиду Зецу пришлось на несколько секунд примерить голкиперский свитер.