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Шахтер – Рух: стартовые составы и онлайн-трансляция спарринга

10:16 297 Читати українською
Шахтер – Рух: стартовые составы и онлайн-трансляция спарринга
Шахтер – Рух: онлайн-видеотрансляция спарринга 24 мая 2020

Шахтер встречается с Рухом в товарищеском матче. Прямая видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Рух стартует в 11:00. Накануне львовский клуб расписал ничью с другим украинским грандом – Динамо.

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Составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо

Рух: Бандура, Романюк, Дуць, Белый, Мысык, Копына, Мартынюк, Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький

Шахтер Рух: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча 24 мая 2020

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