Шахтер и Рух находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Дончане ведут борьбу за чемпионство – перед международной паузой они поравнялись с Динамо по очкам и вышли на первую позицию. Львовяне же идут на десятой строчке, держась в трех зачетных баллах от зоны плей-офф за УПЛ. Казалось бы, в очной встрече этих команд победитель будет очевидным, но год назад "желто-черные", едва появившись в элите, уверенно расписали ничью с грандом на "Львов Арене" – причем новички заслуживали даже победы.

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С того матча началось падение Шахтера с трона УПЛ, хотя Рух тогда был совсем слабеньким. В нынешнем сезоне "горняки" тоже неоднократно раздавали очки, умудрившись не переиграть Минай, однако период угловатости и уязвимости "оранжево-черных" завершился на фиаско в Тирасполе. После этого подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Динамо в Суперкубке, забили 12 голов Заре, Десне и СК Днепр-1 и выиграв все остальные матчи в чемпионате, кроме Классического дерби. Даже в Мадриде в ЛЧ команда выглядела лучше Реала.

Только во встрече с Ворсклой "горняки" не поразили (ну и дома с Реалом). В общем, Шахтер демонстрирует чемпионский уровень игры – это заметно как по футболу, так и прогрессу отдельных футболистов. Когда Сантьяго Бернабеу аплодирует Мудрику – это сильно. Руху будет очень сложно в матче против столь сильного соперника, но у дончан до сих пор есть определенные проблемы с раскрытием качественных оборонных блоков (доказано в Полтаве). Если окопаться перед собственной штрафной, шанс выжить под давлением Шахтера растет.

Вопрос только в том, способны ли львовяне закрыться как следует. Подопечные Леонида Кучука демонстрируют ультрапрагматический футбол, стараясь в первую очередь не проиграть – иногда подобная установка приводила к матчам с одним ударом по воротам. Особого успеха это не приносило. Рух продолжал болтаться в районе 10-го места, одержав две победы в УПЛ за два месяца. При этом пресса и болельщики страшно критиковали "желто-черных" за очень скучный футбол.

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В предыдущем туре скучно не было. Рух за час пропустил три гола от Черноморца, отыграл их за 20 минут и пропустил четвертый мяч на последней минуте основного времени. Сообщество поаплодировало, но статистика команды не сильно улучшилась – львовяне имеют худшую атаку в УПЛ (всего 8,86 xG, даже у Миная более 11) и одну из худших оборон (наиграли на 21 ожидаемый пропущенный гол, пропустили 18). С таким футболом противостоять Шахтеру будет очень сложно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мораес, Траоре (Шахтер)

Дисквалифицированы: Сыч (Рух)

Не сыграют по другим причинам: Борячук (Рух; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Рух

Шахтер: Трубин – Конопля, Марлон, Бондарь, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Патрик, Мудрик – Фернандо

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Таллес, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

О победе над Шахтером львовяне сейчас могут только мечтать. Расписание сил сейчас такое, что никто даже на гол в ворота Трубина не рассчитывает. Гости могут надеяться только на свой не очень качественный "автобус", а также какие-то неожиданные проблемы у "горняков".

Роберто Де Дзерби точно проведет ротацию, ведь впереди важнейший поединок против Интера в Италии. Соответственно, терять все силы с Рухом дончане тоже не будут, поэтому ставить на разгром Руха мы не рискнем. Тем не менее избежать поражения львовянам почти нереально. Шахтер слишком силен.

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