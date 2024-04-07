Матч Шахтер – Рух состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе “Арена Львов”. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Виталий Романов.

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Шахтер продолжает свою победную поступь, Триумфовав в пяти матчах подряд (о еврокубках не вспоминаем). "Горняки" во второй половине чемпионата не жалеют ни аутсайдеров, ни середняков, ни лидеров, допустив всего одну осечку – с Александрией, где была нулевая ничья. Средняя результативность весной составила 2,83 гола за игру. Как следствие, команда Марино Пушича вернула лидерство в чемпионате и прорвалась в финал Кубка.

Особенно эффектным оказался вынос Черноморца (4:1) посреди недели. Это был едва ли не первый поединок за всю весну, когда к футболу дончан не вызывало особых вопросов – и где Судаков полностью раскрыл свой 150-миллионный потенциал. Теперь необходимо перевести такую игру в тенденцию, потому что до сих пор даже безумные разгромы не впечатляли.

Пас Джорджа в начале первой крутой контры оранжевых pic.twitter.com/vx21nxET1c - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Что и говорить, когда под прессингом Оболони в минувшие выходные Шахтер допустил 15 низких потерь, а точность передач вперед просела до 69%. "Горняков" выручила разница в классе, однако с Рухом такой номер рискует не пройти. Стоит не забывать, что в первом круге "оранжево-черные" только чудом избежали поражения – так, составы были неравными, однако и при игре 11 на 11 команда ничего не создавала.

Тем более, что нынешний Рух тоже не знает поражений. После ничьей с Полесьем львовяне выдали серию в четыре победы, прибив на своем пути Колос, СК Днепр-1, Металлист 1925 и ЛНЗ. Не обошлось без везения – в матче с СК был сомнительный гол и 4 тревоги, а ЛНЗ забили с пенальти на 5-й компенсированной. Тем не менее, во всех поединках подопечные Виталия Пономарева выглядели очень симпатично.

И это при отсутствии травмированных Климчука и Сапуги. Средний возраст "желто-черных" в поединке с ЛНЗ опустился до 20,7 лет – интересно, что Шахтер является вторым по молодости состава (23,6). При этом руховцы держатся в топ-5, а по ожидаемым показателям команда даже должна идти в топ-4. Собственно, прямо сейчас до нее не хватает только трех очков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Климчук, Сапуга, Слюсар (все – Рух)

Дисквалифицированы: Крыськив – Роман

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Рух

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко – Зубков, Марлон Гомес, Судаков, Кевин – Сикан

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Холод – Пидгурский – Квасница, Таллес, Пастух, Плюмен – Теслюк

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Шахтер является безусловным фаворитом. Здесь и обсуждать нечего. Марино Пушича может тревожить разве что проблема тонуса, ведь команда проводит третий матч за девять дней – а стартовый состав ротируется очень ограниченно. Впрочем, широкая и мощная скамейка позволяет равномерно распределять игровое время, поэтому вряд ли "горняки" будут выглядеть уставшими.

Руху нужно интенсивно прессинговать, чтобы надеяться на успех. Как показывает опыт, глухой автобус без давления на чужой половине – не вариант. Донецкие защитники получают полную свободу действий в районе центрального круга и раздают топовые передачи, что завершается 3+ голами. Но готов ли Рух со своим нынешним составом оказывать давление?

Если Оболонь смогла, то и Рух тоже. Именно поэтому мы не поставим на какой-то разгром – но в осечку "горняков" все равно не верится. Шахтер весной побеждает при любом сопротивлении, а сейчас права на осечку нет. Она будет стоить лидерства.

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