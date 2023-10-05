Тоттенхэм пытается избежать выплат за вингера Манора Соломона, который до этого выступал за Шахтер.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил оптимизм относительно возможных выплат за Соломона от Тоттенхэма.

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Однако, по информации Irish Sun, "шпоры" не намерены ничего платить Шахтеру. Тоттенхэм считает, что выплаты за Соломона – это дело Шахтера и ФИФА. "Горняки" же рассчитывают получить от лондонцев 6,5 млн евро – сумму, которую донецкий клуб заплатил Маккаби Петах-Тиква за Манора.

Добавим, что Соломон провел 6 матчей за Тоттенхэм в текущем сезоне, отметившись 2 результативными передачами.

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