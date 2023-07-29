Бондарь в конце игры против Металлиста 1925 неудачно упал, из-за чего его забрали с поля на электрокаре и отвезли в больницу.

Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2

По информации ТаТоТаке, у Бондаря перелом ключицы. Как сообщает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, Валерию может понадобиться операция, но приблизительные сроки он не назвал.

Добавим, что Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) благодаря голам Матвиенко и Траоре. Что касается Бондаря, то защитник в прошлом сезоне сыграл в 35 матчах, в которых отметился голом и ассистом.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре