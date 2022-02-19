Шахтер и Рига не смогли выявить сильнейшего в рамках товарищеского поединка. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Контрольный матч

Шахтер – Рига – 0:0

Состав Шахтера: Трубин (Пятов, 30) – Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педринью, Нерес – Погорилый (Додо, 30)

Шахтер и Рига сыграли в немного необычном формате – каждый из таймов длился по 30 минут. Главным героем "горняков" стал вратарь Анатолий Трубин, дважды спасавший после моментов латвийцев. Шахтер создал возможности только в конце встречи – ударам Бондаря и Бондаренко не хватало точности.

Шахтер расписал ничью с Ригой в последнем спарринге на сборах – молодежь Де Дзерби едва не дожала

Таким образом, Шахтер в не слишком хорошем настроении возвращается в Украину, где 26 февраля проведет первый поединок второй части сезона украинской Премьер-лиги. Соперником команды Роберто Де Дзерби на выезде будет Металлист 1925.