Последним спарринг-партнером команды Роберто Де Дзерби в Турции является Рига, завершившая сезон латвийской элиты 2021 года на 4 строчке. За нее сейчас выступают сразу три украинца (Владлен Юрченко, Юрий Вакулко и Александр Филиппов), которые выйдут с первых минут. Им будет противостоять молодежь "горняков", на которую итальянский специалист сделал ставку.

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Особенностью этого контрольного поединка является то, что он будет длиться всего 60 минут. Стартовый свисток раздастся в 16:00. Посмотреть прямую трансляцию матча с участием Шахтера можно на канале Shakhtar TV, в мобильном приложении FC Shakhtar и на клубном YouTube-канале . Сразу после встречи "горняки" вернутся в Украину, а через неделю (26 февраля) проведут первый матч второй части сезона УПЛ против Металлиста 1925.

Стартовые составы команд на спарринг:

Шахтер: Трубин – Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педриньо, Нерес – Погорелый

Рига: Озол – Марчинко, Черномордый, Андрессон, Юрковскис – Пецос, Вакулко – Лукили, Юрченко, Барнс – Филиппов

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