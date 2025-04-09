Донецкий клуб в очередной раз продемонстрировал, как можно зарабатывать буквально на всем.

Шахтер запустил в продажу специальные футболки с фото Андрея Пятова и надписью "ЯКУЧЕРЯВИЙ".

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Цена ее составляет 690 гривен. Каждый, кто приобретет футболку, также получит и автограф Пятова. Заказать аксессуар можно по ссылке.

Напомним, фраза "Я кучерявый" является отсылкой на видеопародию Пятова и солиста группы "Курган и Агрегат" Амила Насирова на мини-конфликт юного фаната Динамо и полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко.

Кстати, уже совсем скоро обе команды встретятся между собой в рамках 26-го тура УПЛ – Классическое состоится 27 апреля в 18:00.

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