Зидан жаждет реванша. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Реал на "Футбол 24", стартует в 19:55. В первом круге команда Каштру сенсационно била Мадрид на его поле (3:2). Эта единственная победа в группе B оставляет дончанам шансы на плей-офф, но после нее украинцы взяли только 1 балл за 3 тура. Реал успел обогнать Шахтер на 3 очка, так что победа принесет подопечным Зидана выход в 1/8 ЛЧ. В то же время за предыдущие 7 выездов в Украину "сливочные" брали верх только дважды при 4 ничьих и единственном поражении. Но и "горняки" дома против испанцев не впечатляют: всего 2 победы за 12 игр.

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Шахтер – Реал прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты Pari Match видят откровенным фаворитом 4 команду Примеры (по состоянию на 11 туров). Коэффициент на победу Реала не слишком щедрый (1,35). Ничью оценивают в 5,8. В Шахтер верят меньше всего – повтор сенсационной победы украинцев умножит каждую поставленную на это гривну на 8,3. Букмекеры не сомневаются, что команды забють не менее чем 3 гола. Коэффициент на тотал больше 2,5 почти равен победе "бланкос" (1,36).

Наиболее вероятными точными счетами считают победы Реала 1:2 (8,9), 0:2 (9,1), 1:3 (10) и 0:3 (10,5). Отметим, что это лишь четвертая встреча соперников. В предыдущем выездном матче Реал перестрелял Шахтер (4:3) на Арене Львов. Ни разу команды не расходились миром. В первый сезон, когда команда Зидана встречалась с дончанами, мадридцы выиграли свой 11 Кубок чемпионов.