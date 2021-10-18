Шахтер примет мадридский Реал в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Дуэль итальянских тренеров – Карло Анчелотти и Роберто Де Дзерби. Матч Шахтер – Реал Мадрид стартует 19 октября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на НСК Олимпийский в Киеве, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

Шахтер – Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

После двух туров ЛЧ мадридцы набрали 3 пункта и занимают вторую позицию квартета. Шахтер с одним баллом пока последний. У Интера тоже одно очко, а сенсационным лидером группы является Шериф, который обыграл как "горняков", так и Реал.

Шахтер – Реал Мадрид: где смотреть матч ЛЧ

На территории Украины поединок уже традиционно покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна оплаченная подписка. Игру прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Также онлайн-трансляция матча Шахтер – Реал будет доступна на платформе Volia TV.

Напомним, команды уже выясняли отношения в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда "горняки" под руководством Луиша Каштру дважды сенсационно обыграли "сливочных" – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве. В целом команды сыграли между собой 4 раза, имея в активе по 2 победы.

Шахтер – Интер: Пятов вытягивает результат, устроивший Вернидуба – Де Дзерби удивляет, теряет незаменимого и шансы на ЛЧ