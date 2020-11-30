Зидан с жаждой сладкого реванша, который позволит досрочно пробиться в 1/8 ЛЧ. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 19:55. В первом круге команда Каштру сенсационно била Мадрид на его поле (3:2). Победа так и осталась для нее единственной в группе B. После взятия столицы Испании украинцы набрали только 1 балл за 3 тура, опустившись на 3 место и рискуя потерять даже путевку в Лигу Европы.

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Два поражения от Боруссии Менхенгладбах (0:10 по сумме) значительно ухудшили шансы дончан. Реал успел обогнать Шахтер на 3 очка, дважды расправившись с аутсайдером Интером, который не оставляет надежд опередить хотя бы кого-то в этом квартете. За предыдущие 7 выездов в Украине "сливочные" торжествовали лишь дважды, чаще всего подписывая мировую (4 раза). Хотя и "горняки" дома против испанцев не впечатляют: только 2 победы за 12 игр.

Где смотреть матч Шахтер – Реал онлайн

Игру в Украине традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Шахтер – Реал онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1", начало за 5 минут до стартового свистка. Там же в 19:00 стартует предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подытожит ход встречи сразу после ее завершения в 21:50.

Кроме того, матч можно просмотреть и в других странах, в частности: Великобритании (BT Sport 1 UK), Сербии (Arena Sport 1), Греции (Cosmote Sport 5), Кипре (Cytavision Sports 3), Германии (DAZN 2 Bar HD), России (Матч Премьер и Матч Футбол 2), Румынии (Digi Sport 1), Испании (M. Liga de Campeones), Италии (Sky Sport Calcio Italia и Sky Sport 254 Italia), Польше (Polsat Sport Premium 2), Франции (RMC Sport 2), Болгарии (Max Sport 3), Хорватии (Planet Sport 2), Турции (Bein sports connect), Дании, Финляндии, Норвегии (Viaplay), Нидерландах (Ziggo Sport Select), Швеции, Литве, Эстонии и Латвии (TV 6 соответствующих стран) и др.