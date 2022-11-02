Шахтер поборется с РБ Лейпцигом за право сыграть в 1/8 финала ЛЧ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Шахтером и РБ Лейпцигом пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского им. Маршала Пилсудского. Старт встречи – в 19:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на MEGOGO.

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Дончане уже гарантировали себе участие в Лиге Европы, однако подопечные Игора Йовичевича имеют шанс прорваться в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горняки" идут на третьей позиции, отставая от "ротен буллен" на три очка. Немцам для сохранения второй позиции за собой достаточно сыграть вничью, а вот Шахтеру необходимо побеждать – тогда благодаря лучшей статистике в личных встречах "оранжево-чёрные" обойдут соперника

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Крыськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик

РБ Лейпциг: Блазвих – Симакан, Гвардиол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаи, Вернер, Нкунку – Силва

Запасные: Никиш, Шлик, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа-Рамос, Хенрикс

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