Товарищеский матч

МТК – Шахтер – 3:0

Голы: Миовски, 11, 82, Микньоцки, 24,

Сборы коллектива из Будапешта завершались. Даже в последний день МТК решил нагрузить игроков, а потому провел спарринг с Шахтером. Дончане о матче не сообщали ни до, ни после, а п ресс-служба венгров назвала поединок "неофициальным тренировочным".

Роберто Де Дзерби выставил далеко не основной состав, а МТК, являющийся одним из аутсайдеров чемпионата Венгрии (11-е место из 12-ти), начал активнее, что конвертировалось в гол. Забил Миовски, с 12 метров расстреляв кипера. Шахтер мог сразу же как пропускать (спасла стойка), так и забивать (парировал вратарь соперника).

На 24-й минуте счет был уже 2:0 в пользу МТК: Миовски подал в штрафную, а Микньоцки головой замкнул. После перерыва "горняки" пытались отыграться, но пропустили на последних минутах – точку поставил тот же Миовски, оформив дубль.

3:0 – венгры с хорошим настроением возвращаются домой, а команда Роберто Де Дзерби продолжает подготовку ко второй части сезона 2021/22. Первый официальный спарринг дончан запланирован на понедельник, 24 января, соперником будет австрийский Вольфсберг.

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