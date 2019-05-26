Шахтер разгромил Мариуполь благодаря хет-трику Дентиньо – азовцы опустились на пятую строчку

Мариуполь в рамках 32-го тура УПЛ потерпел сокрушительное поражение от Шахтера, упав на пятую позицию в турнирной таблице.

От матча Шахтера и Мариуполя давно ожидали чего-то сенсационного, ведь "горняки" уже решили все вопросы в чемпионате и даже отпустили самых сильных бразильцев в отпуск. Правда, азовцы вследствие запрета на игру арендованным футболистам вынуждены были собирать состав заново – Александру Бабичу даже не хватило двух игроков, чтобы заполнить скамейку запасных. Донетчане компенсировали эту проблему полурезервом: дебютировал в основе 17-летний голкипер Трубин, вышли Ордец, Дентиньо и Фернандо – даже Кайоде остался на банке. Казалось, что сейчас начнётся экшн.

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Не тут-то было. Мариуполь, имея прекрасный шанс на первую в истории победу над Шахтером (или четвёртую ничью), вышел в оборонной схеме в три защитника и действовал крайне осторожно и пассивно. На старте матча можно вспомнить разве что неточный удар Вакулы с дистанции, за который хозяева едва не наказали дважды: на 15-й Матвиенко с передачи Тете пробил рядом с дальней штангой, а на 17-й выстрел Тете парировал перед собой Гальчук – Фернандо же добил мимо ворот. На 21-й из пределов штрафной с разворота выстрелил Дентиньо, а на 23-й с дальнего расстояния до мяча приложился Степаненко – в обоих случаях сфера пролетела в сантиметрах от каркаса ворот.

После этого Шахтер несколько притормозил темп встречи. Подопечные Паулу Фонсеки играли высоко и неосторожно, однако соперник не спешил наказывать их на контратаках. Всё, на что хватило азовцев до перерыва – это заброс на Фомина на 35-й минуте, когда Руслан принял мяч в штрафной, однако не успел пробить из-за сопротивления Кривцова. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулевом счёте и довольно скучного футбола во второй половине тайма.

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После возобновления поединка Шахтер забрал мяч под свой контроль, провёл несколько позиционных атак и, наконец, на 52-й минуте вышел вперед усилиями Дентиньо, который с передачи Степаненко аккуратно положил мяч в дальний угол. Тут же Мариуполь мог отыграться: на 55-й минуте Тищенко с правого края штрафной выстрелил под ближнюю штангу, однако Трубин вытащил этот удар. Казалось, что сейчас пойдёт заруба, однако на 57-й минуте всё было завершено: Дентиньо на левом краю штрафной принял пас Тете, эффектно убрал Полегенько и пробил в девятку – 2:0. На 60-й Тете мог и сам забить, однако удар с дистанции из-под перекладины вытащил Гальчук.

Игра была сделана. Шахтер на некоторое время отпустил Мариуполь, позволив сопернику подержать мяч, что едва не вылилось в гол Путри на 70-й минуте – Илья попал в штангу, после чего мяч прошёл по линии ворот. "Горняки" такого неуважения не вытерпели, снова забрав мяч и прижав азовцев к их воротам. Очень быстро всё завершилось разгромом – на 78-й минуте Тете наконец отличился, замкнув прострел Бутко, а на 80-й Богдан навесил точно на голову Дентиньо – бразилец тут же оформил хет-трик. Мариуполь в себя больше не приходил.

Финальный свисток зафиксировал лёгкую победу Шахтера со счётом 4:0. Донетчане сохранили отрыв от Динамо в 11 зачётных баллов, а вот для азовцев ситуация гораздо хуже. Подопечные Александра Бабича остались с 40 очками, упав на пятую позицию в турнирной таблице. Заря опередила Мариуполь на три пункта.

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