“Горняки” взяли очень активный старт, создав первый момент уже на 2-й минуте вследствие розыгрыша углового. Педриньо пробивал с дистанции в ближнюю девятку, попав во внешнюю сторону сетки. Еще через пять минут счет был открыт.

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Все началось с шикарного заброса Судакова на правый край штрафной, куда врывался Бондаренко. Артем сумел продавить защитника и прострелил на Эгиналду, а тот пропустил мяч под удар Марлону. Бразилец метров с 14-ти прошил Кучеренко – 0:1!

На 10-й же минуте Шахтер удвоил свое преимущество. Марлон и Эгиналду вновь проявили себя с лучшей стороны. Первый отобрал мяч у Муравского на фланге и покатил вдоль линии вратарской, а второй должен был замыкать – впрочем, нападающего опередил центрбек Дайко. Албанец срезал мяч в собственные ворота. 0:2!

На 20-й же минуте дело дошло до разгрома. Судаков разогнал атаку и отдал передачу на правый фланг, где Эгиналду переиграл Драмбаева. Дальнейший удар парировал Кучеренко, однако черкасцы не уследили за Марлоном. Тот ворвался в штрафную площадку из глубины и сыграл на добивании – 0:3!

Игра де-факто была завершена, хотя ЛНЗ предпринял попытку возродить интригу. Так, на 30-й минуте Момо поддержал контратаку, качнул Бондара в штрафной и пробил низом – Фесюн парировал. На 33-й же случился гол, который провел все тот же Момо.

Яшари замыкал прострел с правого фланга в Бондара, его же добивание взял Фесюн, после чего сферу в сетку вколотил Момо. Вот только взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Дайко же едва не отметился вторым автоголом, срезав подачу Педриньо под перекладину – Кучеренко спас ЛНЗ.

Во втором тайме хозяева серьезно прибавили в активности. Команды работали на встречных курсах, что вылилось в кучу моментов у обоих ворот, однако подопечные Романа Григорчука создали больше. Было даже попадание в стойку на 61-й минуте после удара Момо, а на 86-й минуте Салиху размочил счет с углового – таким образом, Фесюн пропустил дебютный гол в дебютном матче за Шахтер.

Впрочем, последнее слово осталось за "горняками". В компенсированное время Бондаренко протащил мяч сквозь центр и запустил проникающий пас на левый край штрафной, откуда пробил свежий Траоре. Точно в дальний нижний угол – 1:4! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Подопечные Марино Пушича сократили отставание от второго места до трех очков при игре в запасе, однако конкуренты свои матчи проведут на выходных. ЛНЗ пока что остается в четырех баллах от зоны плей-офф за выживание.

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