"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном Нагельсманне

Шахтер в феерическом матче Лиги чемпионов вырвал победу над Хоффенхаймом. Украинская команда сохранила шансы на плей-офф, а соперник их потерял из-за гола на последних минутах. Реакцию немецкой прессы на результат встречи читайте в нашем материале.

Kicker: 90+3! Тайсон сказал последнее слово в атакующем спектакле

"После увлекательного матча Хоффенхайм остался с пустыми руками. Клуб проиграл в меньшинстве Шахтеру со счетом 2:3 и вылетел из Лиги чемпионов. Обе команды играли в полностью открытый футбол на победу. В итоге Шахтер лучше завершил матч", – информирует ведущее немецкое спортивное издание.

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Среди прочего журналисты Kicker в своих материалах отмечают:

– "Ожидался атакующий футбол – таким матч и вышел".

– "Команда Юлиана Нагельсманна выглядела лучше на поле".

– "Представитель Бундеслиги мог вырвать победу даже в меньшинстве, но Крамарич, Цубер, Шульц и Нельсон во втором тайме свои моменты не использовали".

– "Гости лучше провели финиш в увлекательной рисковой игре на встречных курсах".

Bild: Прощай, Лига чемпионов. Хоффенхайм после домашнего поражения вылетел

"2:3 от Шахтера уничтожили мечту Хоффенхайма об 1/8 финала, а также немецкая команда уступила украинцам третье место в группе. Еврокубковая весна хотя бы в Лиге Европы теперь очень далеко", – пишет таблоид в отчете.

Хоффенхайм – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

"Какая захватывающая и драматичная игра Лиги чемпионов. С досадным финалом для Хоффенхайма...

ТШГ отыгрался с ранних 0:2, продемонстрировав невероятный моральный дух. Даже в меньшинстве превосходил соперника по количеству моментов. Хоффенхайм не реализовал лучшие шансы, а в дополнительное время еще и попал под последнюю поразительную голевую атаку – 2:3 ", – добавляет Bild, выставляя оценки игрокам и тренеру своей команды.

Лучшие оценки получили Исхак Бельфодиль, Андрей Крамарич и Стивен Цубер – 2. У Нагельсманна – 3. "Даже после быстрой форы двух голов для соперника он не отступил от своей концепции, согласно которой команда активно прессинговала и строила мощные атаки. В итоге он слишком рискнул, поставив на карту все ради победы, за что и был наказан", – считают журналисты Андреас Хоффман и Эрик Петерс.

Sky: Хоффенхайм вылетел из ЛЧ – Шахтер разбил мечту ТШГ

"Лига чемпионов: Донецк выбивает Хоффенхайм из турнира. Команда из Крайхгау не имеет никакого шанса пройти дальше – Хоффенхайм даже с 5 попытки не сумел одержать дебютную викторию в Лиге чемпионов.

ТШГ не был сконцентрированным на старте встречи. Хоффенхайм за слабое начало игры получил мгновенное наказание от Шахтера. Во время двух пропущенных мячей оборона хозяев сыграла ужасно. Крамарич вернул ТШГ в игру, а гол Цубера, который сравнял счет, был скорее случайностью.

В начале второго тайма Хоффенхайм невероятно увеличил давление на ворота соперника. Однако забить команда не сумела, зато осталась в меньшинстве. Незадолго до финального свистка Тайсон уничтожил все мечты Крайхгау", – информирует читателей Sky.

Sport1: Нагельсманн в ярости после вылета Хоффенхайма

"Хоффенхайм проиграл Шахтеру и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Юлиан Нагельсманн в бешенстве после игры".

Портал строит рассказ о матче вокруг главного тренера хозяев и его острых фраз. Нагельсманн был раздражен и недоволен всем. Он жестко раскритиковал арбитра за красную карточку Шалаю. Затем реализацию своей команды: "Воспользоваться шансами, которые вы создаете, это также качество футболиста". Впрочем, не обвинял подопечных в вылете: "Ребята отдали все, но этого оказалось недостаточно. Невероятно жаль".

В то же время молодой коуч резко ответил на обвинения в излишне атакующей манере игры. На вопрос, почему он не сыграл осторожнее в конце матча при счете 2:2, Нагельсманн ответил: "Потому что я просто хочу выиграть, эти ничьи меня раздражают. Я хочу выигрывать каждую е**ную игру!"

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою