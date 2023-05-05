Чемпионат Украины среди женщин, 19 тур

Шахтер – Атекс – 7:0

Голы: Чендей, 3, Головач, 4, 90, Молодюк, 26, 72, Семенюк, 44, 53

"Горнячки" встречались с Атексом, который безнадежно шел на дне таблицы. Команда в нынешнем розыгрыше уже переживала разгромы с разницей в 16 голов, но в этот раз было несколько скромнее.

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Уже к 26 минуте Шахтер настрелял соперницам 3 гола. Прилагать больших усилий не пришлось – выходы вдвоем-втроем на одну голкиперу или вообще пустые ворота. Подопечные Романа Заева остановились на счете 7:0, хотя имели шансы забить все 20. Дублями отличились Головач, Молодюк и Семенюк.

Бедный Атекс идет с разницей 7:143 и очком, подаренным девушками из Мариуполя. Шахтер третий после Кривбасса (-3 пункта) и сверхмощной Ворсклы (-9).

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