Украинский агент Вадим Шаблий поделился инсайдом относительно своих подопечных в лагере Шахтера.

"Болбат уйдет в аренду в Мариуполь? Нет. Бутко станет свободным агентом? Он и так уже свободный агент с первого числа. Ищем команды, ищем варианты продолжения карьер. Пока конкретного ничего нет.

Траоре имел приглашения от Милана и клубов АПЛ – форвард выбрал Шахтер вовсе не из-за денег

Бондаренко в аренду в Александрию? Да", – цитирует Шаблия Tribuna.

Напомним, Бондаренко и Бутко последние несколько сезонов провели в арендах. Действующий контракт Болбата с "горняками" рассчитан до лета 2022-го.

Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря