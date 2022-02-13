"Я очень счастлив продолжать играть за такой большой клуб, как Шахтер. Эмоции только положительные, очень радуюсь, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня. Благодаря чему удалось стать лучшим игроком Шахтера по версии болельщиков? В первую очередь, за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. От меня шли трудолюбие и характер.

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Планы в Шахтере? Я не люблю загадывать на будущее, но цели себе ставлю всегда максимальные и хочу достигать с Шахтером максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами", – приводит слова Мудрика официальный сайт "горняков".

Добавим, что Михаил подписал новый контракт с Шахтером, рассчитанный до 31 декабря 2026 года. В текущем сезоне Михаил провел за главную команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Стоит отметить, что Мудрика в зимнее трансферное окно очень хотела видеть в своих рядах представитель АПЛ – Брентфорд, однако несколько предложений англичан не удовлетворили финансовые аппетиты Шахтера.

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