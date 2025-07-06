В воскресенье, 6 июля, Шахтер во втором летнем спарринге встречался с чешским Словацко (1:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:1

Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26

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Уже в четверг, 10 июля, донецкий Шахтер начинает свой путь в еврокубках. В рамках 2-го тура квалификации Лиги Европы "горняки" сыграют против финского Ильвеса. Новоиспеченный наставник "оранжево-черных" Арда Туран решил, что двух спаррингов команде вполне хватит. В первой игре его команда благодаря голу Эгиналдо минимально одолела хорватскую Горицу, а во втором – сошлась с чешским Словацко.

Команды встречались между собой лишь однажды – зимой 2020 года в товарищеском матче "горняки" одержали минимальную победу, а единственный гол тогда забил Виктор Коваленко.

Соперники начали с разведки, не форсируя события. На 8-й минуте Кевин отдавал на ход Педро Энрике, но прострел в центр не прошел. Чуть позже Эгиналдо открывался в атаке, однако после заброса на половину поля чехов бразилец оказался в офсайде.

В ответ Квасина низом бил с линии штрафной – Ризнык забрал. Хороший замысел был у Алиссона, который промчался по правому флангу и простреливал в штрафную, но кипер Словацко был первым на мяче.

В середине тайма чехи заработали опасный штрафной. Травник бил в ближнюю девятку, однако Ризнык перевел на угловой. Через мгновение очередной стандарт Словацко принес свои плоды: Гавлик с линии штрафной разрезал стенку, мяч зацепил Бондаренко и впротивоход Ризныку влетел в сетку.

Шахтер проснулся, зажал соперника у его ворот и принялся создавать момент за моментом. Самым опасным стал удар Кевина – бразилец закручивал в дальнюю девятку, но вратарь сумел перевести на угловой. Через мгновение Эгиналдо беспрепятственно бил головой с двух метров и умудрился не попасть в створ.

Чехи огрызались и на 36-й минуте едва не удвоили свое преимущество – дончане проиграли борьбу в воздухе и Стойчевски замкнул головой в стойку. Даничек добивал, но не попал в пустой угол.

На второй тайм Шахтер вышел с желанием как минимум сравнять. На 51-й минуте Алиссон с линии штрафной закручивал в правую девятку – кипер Словацко в сногсшибательном прыжке перевел на угловой. Через минуту бразилец элегантно перебросил сферу через голкипера после паса Судакова, однако арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

На 56-й минуте "горняки" проспали контратаку соперника правым флангом и заброс в штрафную – Квасина головой замкнул впритирку с дальней штангой. Впоследствии Рейнберк ворвался в штрафную украинцев, накрутил двух защитников и сумел пробить – в руки Ризныку.

На последние 30 минут Туран сделал сразу 9 замен и это дало свой результат. В середине второго тайма Швед элегантно вырезал диагональ на дальнюю штангу и Невертон головой замкнул в сетку, сделав счет 1:1. Впоследствии Марьян заработал опасный штрафной вблизи ворот соперника и сам пробил, но попал в стенку.

Словацко не отсиживался в защите, а при первой же возможности бежал в атаку и часто заставлял "горняков" играть просто на отбой. Уже в добавленное время Кауна бил из пределов штрафной, голкипер в падении отбил перед собой, Азаров пошел на добивание, мяч попал в руку защитнику, но рефери пенальти не дал.

В конце концов, все завершилось боевой ничьей. Следующий поединок Шахтера против финского Ильвеса станет первым официальным для Арды Турана.

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