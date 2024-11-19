Шахтер провел товарищеский матч с тернопольской Нивой. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Нива Т – 3:3

Голы: Невертон, 21, Франьич, 27, Швед, 39 – Козак, 50, 88, Посевкин, 62

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Шахтер решил заполнить международную паузу товарищеским матчем против представителя Первой лиги – тернопольской Нивы. Команда из Тернополя завершила первый этап сезона на пятой позиции в Группе А, набрав 16 очков в 14 матчах. Этот результат не позволил ей выйти в чемпионскую группу, и весной Нива будет бороться за сохранение места в лиге.

"Горняки", в свою очередь, существенно улучшили свои результаты по сравнению с началом сезона. Подопечные Пушича занимают третью строчку в УПЛ, имея 26 очков после 12 туров. К тому же, недавно Шахтер одержал важную победу в Лиге чемпионов над Янг Бойз.

Сегодняшний товарищеский матч Шахтер провел без ряда ключевых игроков, которые отправились в сборные. В воротах "горняков" впервые за долгое время появился Фесюн, а капитан команды Степаненко вышел в стартовом составе.

Счет в игре прогнозируемо открыл Шахтер. Бондаренко выполнил точный пас на Невертона, который на скорости обошел защитников Нивы. Бразилец коварным ударом над ногой голкипера направил мяч в сетку ворот соперника. Уже на 27-й минуте Шахтер удвоил свое преимущество благодаря точному исполнению стандарта. После подачи с углового голкипер Нивы выбил мяч кулаком, но первым на подборе оказался Франьич, который добил мяч в сетку. К концу первого тайма счет был 3:0.

Во втором тайме вратарь Шахтера Фесюн неудачно выбил мяч, что позволило Козаку перехватить его и пробить под голкипером. Вскоре игрок Нивы получил вторую желтую карточку, но после договоренностей между командами матч продолжился в формате 11 на 11. После этого Нива снова сумела снова сократить отставание, реализовав еще один момент.

В конце матча тернопольцы заработали штрафной удар, и это был невероятный шанс для Нивы, который команда успешно использовала. Козак со стандарта феерично пробил прямо в ворота. Матч завершился ничьей 3:3.

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