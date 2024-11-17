Руководство Шахтера ищет внутренний компромисс, чтобы оформить трансфер одного из прорывов сезона.

Чемпионы Украины уже зимой хотят пойти за Иваном Калюжным, но внутри клуба есть разногласия относительно целесообразности трансфера, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Главным инициатором приглашения 26-летнего хавбека выступает спортивный директор "горняков" Дарио Срна, а вот генеральный директор Сергей Палкин настроен скептически. Вероятно, финальное слово будет за тренером Марино Пушичем, который теснее контактирует со Срной. Шахтер будет готов заплатить Александрии около 500 тысяч валюты, хотя уже летом Калюжный становится свободным агентом. Полузащитник также находится в сфере интересов Карпат.

Добавим, что в нынешнем сезоне Калюжный провел 12 матчей и забил один гол (как раз Шахтеру). Лидер Александрии получил дебютный вызов в сборную Украины, где сразу проявил себя с положительной стороны.

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