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Шахтер проводит оригинальные тренировки с юными воспитанниками

17:40 5 Читати українською
Шахтер проводит оригинальные тренировки с юными воспитанниками
Авраам Кампомар / телеканал Футбол

Тренер академии Шахтера Авраам Кампомар рассказал, как клуб проводит тренировки с детьми во время карантина.

"Все дети из академии Шахтера сейчас на карантине, но мы даем им задания через видеоконференции. Каждый день проводятся лекции от тренера. Отдельно один час, три раза в неделю занимается тренер по физподготовке. Надеемся, что все скоро закончится, и мы сможем вернуться к нашей обычной работе.

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В ДЮФЛ осталось доиграть 9 матчей для молодежных команд, от U-14 до U-17. В U-19 осталось доиграть 7 матчей, а в U-21 9 матчей. В детском футболе есть варианты, как и полной остановки чемпионата, так и возобновления чемпионата в июне месяце. Посмотрим, как это будет на практике", – поделился Кампомар в комментарии Залишайся з футболом.

Напомним, футбольные клубы отменили тренировку из-за карантина, вызванный пандемией коронавируса.

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Шахтер Шахтер Авраам Кампомар коронавирус
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