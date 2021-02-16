Донецкий клуб находится на завершающей стадии подготовки к матчу лиги Европы.

Сегодня, 16 февраля, футболисты Шахтера посетили тренировку, которая была посвящена ближайшему поединку против Маккаби Тель-Авив, сообщает официальный сайт клуба.

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Занимались все футболисты, кроме ранее травмированного полузащитника Дентиньо, который пропустит игру Лиги Европы. Уже завтра в 10:00 "горняки" вылетят в Израиль.

Напомним, Шахтер поборется с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала ЛЕ, первая встреча соперников состоится уже 18 февраля, начало в 22:00.

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