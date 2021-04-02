В расположение Шахтера вернулись сборники, а поэтому тренеры проводили тренировку уже полным составом, сообщает официальный сайт клуба.

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В занятии приняли участие 4 вратаря и 23 полевых футболиста. С первой командой "горняков" были и игроки молодежки – Роман Якуба, Андрей Булеза и Денис Свитюха. По индивидуальной программе тренировались Виктор Корниенко, получивший отрицательный тест на коронавирус, и Исмаили. А вот Коноплянка – травмирован. Повреждение Евгений получил в лагере сборной.

Напомним, противостояние с Ворсклой состоится 4 апреля, начало встречи в 17:00. Шахтер сейчас расположился на второй строчке, а Ворскла – на четвертой.

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