Во вторник, 27 июля, Шахтер провел командную фотосессию на старте нового сезона, сообщает официальный сайт "горняков".

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Полевые игроки фотографировались в оранжевой форме, а вратари – в черной. Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби позировал в деловом костюме, в то время как весь его штаб был одет в клубные поло и шорты.

Напомним, уже в пятницу, 30 июля, Шахтер проведет свой второй официальный поединок – в рамках 2-го тура УПЛ "горняки" на выезде сыграют со Львовом. Начало встречи в 19:30.

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