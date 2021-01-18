Второй день подготовки начался с теста "йо-йо", сообщает официальный сайт "горняков".

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Упражнение заключается в челночном беге на 20 метров между двумя фишками. Время на преодоление дистанции каждый раз уменьшается – выбывает тот, кто не успевает или уже не может продолжить работу. Для теста команду разделили на две группы. В первой лучшим оказался Георгий Судаков, а во второй Манор Соломон.

В общем тренировка Шахтера продолжалась около полутора часов, а голкиперы работали на 20 минут дольше.

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