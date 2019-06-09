Шахтер провел реновацию газона на ОСК Металлист

Донецкий Шахтер после завершения сезона 2018/19 провел плановое обновление газона на харьковском стадионе ОСК Металлист.

"Реновация газона обычно проводится раз в два года. Учитывая же интенсивность тренировок и поединков на ОСК Металлист, где играют два клуба и сборная Украины, обновление требуется ежегодно.

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Мы были готовы начать работы уже в конце мая, но по просьбе главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко оставили поле для тренировок и выполнили весь комплекс мероприятий с 5 по 7 июня. Назвать нынешние погодные условия благоприятными для роста травы сложно, но мы знаем, как справиться с такими трудностями.

Газон будет расти, и в конце июля мы должны получить хорошее прочное покрытие. Свой первый домашний матч нового сезона Шахтер проведет на обновленном поле ОСК Металлист", – цитирует директора по эксплуатации ООО Шахтер-Сервис Вадима Гунько официальный сайт клуба.

Отметим, что "горняки" проводят домашние матчи на харьковской арене с 2017 года. Донетчане делят стадион вместе с перволиговым Металлистом 1925.

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