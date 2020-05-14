Шахтер провел первую командную тренировку – как выглядят игроки после 2 месяцев паузы

Шахтер впервые после длительного карантина собрался всей командой на тренировочной базе.

Сегодня, 14 мая, футболисты и тренерский штаб прибыли на загородный комплекс Святошино, информирует официальный сайт дончан.

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Для уменьшения рисков заболевания пришлось принять некоторые меры безопасности. Игроки приехали уже одетыми в экипировку, перед занятиями всем мерили температуру, а Луиш Каштру начал тренировку с напоминания об ответственном отношении к пандемии коронавируса и рекомендаций ВОЗ.

Первая тренировочная сессия после двухмесячного карантина длилась чуть больше часа и включала упражнения на контроль мяча, координацию. Также была сыграна двухсторонка на одной половине поля. Шахтер поделился фотографиями, по которым можно оценить настроение команды и форму игроков после затажной паузы.

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