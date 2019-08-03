Шахтер провел открытую тренировку и презентовал новую форму

Шахтер в преддверии поединка с Карпатами в рамках 2-го тура УПЛ провел открытую тренировку на ОСК Металлист.

Шахтер презентовал болельщикам новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2019/20. Действо состоялось на ОСК Металлист в Харькове, сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

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Самые преданные фанаты и владельцы абонементов организовали для игроков коридор уважения. После презентации формы "горняки" раздали автографы и выбили на трибуны несколько мячей, после чего приступили к тренировке. Занятия, кстати, проходило 45 минут.

Напомним, матч Шахтер – Карпаты состоится на ОСК Металлист в воскресенье, 4 августа. Начало в 19:30.

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