Больше всего зрителей собрал поединок между Левски и Хапоэлем Беэр-Шева – 15 467 человек, сообщает Football Meets Data. Далее – Легия с Актобе (12 239) и Спартак Трнава против Хеккена (10 125).

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На фоне этого особенно заметной стала низкая посещаемость матча Шахтер – Ильвес, который посетило всего 650 зрителей. Это самый низкий показатель среди всех поединков.

Напомним, первый матч украинского коллектива с Ильвесом завершился уверенной победой донецкой команды со счетом 6:0, поэтому шансов на камбэк у финнов практически не осталось. Во втором раунде ждет Бешикташ.

? UEL Q1 attendances (10 July):



15,467 Levski - Hapoel BS

12,239 Legia - Aktobe

10,125 Spartak Trnava - Häcken

7,000 Sabah - Celje

6,223 Sheriff - Prishtina

4,127 AEK Larnaca - Partizan

3,916 Paks - CFR Cluj

650 Shakhtar - Ilves — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 11, 2025

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