Шахтер провел наименее посещаемый матч дня в ЛЕ – известно точное количество зрителей
Посещаемость матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 10 июля показала большой контраст.
Больше всего зрителей собрал поединок между Левски и Хапоэлем Беэр-Шева – 15 467 человек, сообщает Football Meets Data. Далее – Легия с Актобе (12 239) и Спартак Трнава против Хеккена (10 125).
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На фоне этого особенно заметной стала низкая посещаемость матча Шахтер – Ильвес, который посетило всего 650 зрителей. Это самый низкий показатель среди всех поединков.
Напомним, первый матч украинского коллектива с Ильвесом завершился уверенной победой донецкой команды со счетом 6:0, поэтому шансов на камбэк у финнов практически не осталось. Во втором раунде ждет Бешикташ.
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