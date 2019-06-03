Шахтер провел финал турнира "Давай, играй!"

Донецкий Шахтер организовал финал детского турнира "Давай, играй!".

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о проведении финального турнира "Давай, играй!", который организовывает фонд Shakhtar Social совместно с компанией ДТЭК.

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В 2019 году география проекта увеличилась до 23 населенных пунктов Украины, где на 43 полях занимаются 3 тысячи детей от 7 до 12 лет.

Победителем финала стал львовский Квадрат, победивший в финале красноградскую Надежду со счетом 4:2.

Шахтер по итогам сезона 2018/19 стал чемпионом Украины, набрав 83 очка.

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