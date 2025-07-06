После прихода Арды Турана на тренерский мостик Шахтера, значительно увеличился интерес турецкого населения к украинскому клубу. “Горняки” решили еще больше усилить внимание турок к команде.

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Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч против Словацко. Трансляция матча на YouTube-канале Шахтера будет доступна на двух языках – украинском и турецком. В своих соцсетях пресс-служба Шахтера сообщила, что комментатором для турок будет Озан Сулюм.

Напомним, что в своем первом спарринге на летних сборах "горняки" обыграли хорватскую Горицу (1:0). 10 июля дончане начнут сезон матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса (Финляндия). Вторая игра между командами состоится 17 июля.

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