Шахтер сыграет товарищеский матч с Фортуной, сообщает Sittard-geleen.nieuws.nl.

Йовичевич официально возглавил Шахтер

Встреча состоится 22 июля в 18:00 по местному времени. Спарринг пройдет в рамках тренировочного сбора Шахтера, первый этап которого запланирован с 14 по 30 июля. За это время "горнякам" предстоит сыграть три матча, один из которых против Аякса 26 июля.

К слову, Фортуна в прошлом сезоне заняла в турнирной таблице чемпионате Нидерландов 15-е место. Среди достижений клуба – два Кубка страны (в сезонах 1956/57 и 1963/64).

Напомним, сегодня Шахтер объявил о назначении новым главным тренером Игора Йовичевича.

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