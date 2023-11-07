Донецкий Шахтер проведет очередной благотворительный матч. Соперником "горняков" станет новоиспеченный победитель Кубка японской G-лиги – ФК Ависпа Фукуока. Об этом пишет пресс-служба японского клуба.

Шахтер – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Контрольный поединок состоится именно в Японии. Игра запланирована на 18 декабря, старт встречи в 19:00.

Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации из японской валюты.

Кстати, во вторник, 7 ноября, состоится матч 4 тура группового раунда Лиги чемпионов, где Шахтер сойдется с Барселоной. Начало встречи в 19.45. После 3-х туров лидирует в группе F Барселона с 9 очками, Порту с 6 пунктами второй, Шахтер с 3 баллами третий. Антверпен без очков замыкает квартет.

Шахтер – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

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