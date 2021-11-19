Дончане решили выставить на обзор точную копию единственной в своей истории евронаграды.

В воскресенье, 21 ноября, Шахтер в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА, сообщает официальный сайт "горняков".

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В рамках мероприятия состоится также автограф-сессия (с 14:00 до 15:00), в которой примут участие голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна. Напомним, оба футболиста выходили на поле в финале Кубка УЕФА 2008/09.

К слову, недавно Шахтер получил вторую копию трофея. Первая копия осталась в музее клуба на Донбасс Арене. "Горняки" являются последним обладателем Кубка УЕФА – в решающем матче в Стамбуле дончане в дополнительное время победили немецкий Вердер со счетом 2:1.

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