"Горняки" объявили очередного спарринг-партнера, с которым сыграет дважды в день.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о проведении двух товарищеских матчей с Аль-Фатехом из Саудовской Аравии.

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Обе игры состоятся 15 августа, первая начнется в 12:00, а вторая – в 19:00. За Аль-Фатех выступал Максим Коваль с 2018 по 2022 годы и покинул клуб по завершении прошлого сезона.

Следует отметить, что "горняки" уже проводили два поединка в день, обыграв Аль-Адалу и Домжале.

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