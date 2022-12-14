CAS будет рассматривать дело Шахтера, который судится с ФИФА из-за правила, которое позволило легионерам покинуть клуб, сообщает The Athletic.

Шахтер подал иск в CAS против ФИФА – "горняки" требуют 50 миллионов евро компенсации

Источник раскрыл, на что юристы "горняков" будут акцентировать внимание. Во-первых, то, что решение ФИФА было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как украинские клубы или УАФ.

Кроме того, Шахтер будет доказывать, что нет правовых оснований для приостановления трудовых договоров по украинскому и швейцарскому законодательству, а также что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не выступает. Кроме того, украинцы будут ссылаться на возможное нарушение закона о конкуренции ЕС.

"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає