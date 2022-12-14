Шахтер против ФИФА: CAS рассмотрит иск "горняков" на следующей неделе – клуб требует компенсацию в 50 млн евро
Спортивный арбитражный суд достаточно скоро должен принять решение насчет иска Шахтера к ФИФА.
CAS будет рассматривать дело Шахтера, который судится с ФИФА из-за правила, которое позволило легионерам покинуть клуб, сообщает The Athletic.
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА – "горняки" требуют 50 миллионов евро компенсации
Источник раскрыл, на что юристы "горняков" будут акцентировать внимание. Во-первых, то, что решение ФИФА было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как украинские клубы или УАФ.
Кроме того, Шахтер будет доказывать, что нет правовых оснований для приостановления трудовых договоров по украинскому и швейцарскому законодательству, а также что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не выступает. Кроме того, украинцы будут ссылаться на возможное нарушение закона о конкуренции ЕС.
"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає