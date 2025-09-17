В последние годы гранды начинали Кубок Украины разве что не в финале, однако эту глупую практику наконец прекратили. Отправить их куда-то в 1/64 финала нереально (у лидеров УПЛ сборы + еврокубки), однако с ними можно встретиться с топами уже в 1/16. Именно так произошло с Полесьем, но не с житомирским.

Одноименный клуб с одноименного края представляет поселок Ставки и выступает среди любителей. Команда тренируется дважды в неделю, утром, перед основной работой. Часть футболистов Полесья являются тренерами или уже завершили карьеры – например, Евгений Задоя работает ассистентом коуча в Колосе U-19) – однако в составе есть бармены, айтишники, строители и бизнесмены.

Арда Туран провел массовую ротацию, но в основе нашлось место для Невертона и Винисиуса Тобиаса. Кроме того, в старт попали Швед, Крыськив, Назарина и два бразильских новичка – Лукас Ферейра и Изаке Силва. На 38-й минуте появился и форвард Лука Мейрелеш, который заменил Невертона. Вингер дончан, похоже, потянул мышцу.

От такого противостояния ожидали разгрома со счетом 0:8, однако ничем подобным в матче и не пахло. Шахтер в основное время первого тайма создал всего два момента. На 2-й минуте Невертон легко оббежал Руденко и выполнил пас в зону перед штрафной, откуда пробил Винисиус – мяч пролетел рядом со штангой

На 22-й же Винисиус зацепился за отскок после кросса с правого фланга, мощно выстрелив с лету. Пазенко парировал его удар в ближний угол, а затем еще и взял добивание. Казалось, что футболисты отправятся отдыхать при нулях на табло, но в компенсированное время Шахтер таки открыл счет.

Героем стал Луис Мейрелеш, который замкнул навес с углового на ближней стойке. 1:0! Этот гол стал дебютным для бразильского форварда в футболке "горняков".

во втором тайме команда из Ставки встретила более серьезный настрой дончан. Уже через минуту после перерыва Швед замыкал навес с углового (точно в руки голкиперу), а Изаки Силва забил свой первый гол за "оранжево-черных" – он замкнул прострел Винисиуса, однако взятие ворот не засчитали. Офсайд.

На 54-й минуте Грам выводил Шведа один на один, а тот перебросил Пазенко. Сфера не попала в ворота. Еще через две минуты мощный выстрел с левого угла штрафной нанес Мейрелеш – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги!

На 72-й минуте свежий Алисон попытался забить метров с 25-ти, но Пазенко выполнил очередной сейв. А затем случился второй гол Изаке – тот замкнул навес Мейрелеша с правого фланга, а лайнсмен дал сигнал о фоле. У бразильца заметили игру рукой, однако на повторе стало понятной ошибка судей. Вот только VAR на матче не было.

В компенсированное время Назарина мог добить Полесье. Пазенко пропустил мяч между ногами, но на линии ворот успел забрать его. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера, что можно назвать успехом для аматоров со Ставков.