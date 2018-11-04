toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - САУТГЕМПТОН

Шахтер пропустил 1000-й гол за время независимости Украины – его автором стал Шапаренко

21:02 14 Читати українською
Шахтер пропустил 1000-й гол за время независимости Украины – его автором стал Шапаренко
Николай Шапаренко / Фото: соцсети

Донецкий Шахтер в дерби против Динамо пропустил 1000-й гол во всех турнирах.

Шахтер пропустил 1000-й гол во всех официальных турнирах за время независимости Украины, сообщает Sportarena.

Шапаренко получит вызов в сборную Украины, – FootballHub

Юбилейный гол забил полузащитник Динамо Николай Шапаренко на 44-й минуте матча.

Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевой момент матча

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Удинезе
21:30
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук